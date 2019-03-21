خفر السواحل: فقدان 30 مهاجرا على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية

قال متحدث باسم خفر السواحل الليبي، اليوم الخميس، إن 30 مهاجرا على الأقل فُقدوا على الأرجح بعد غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة صبراتة بغرب ليبيا، يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف المتحدث، أيوب قاسم، أن أحد الناجين أفاد بأن القارب كان يحمل نحو 50 مهاجرا، وأنه قد تم انتشال جثة طفل وإنقاذ 16 مهاجرا.

وقال مسؤولون في وقت سابق إنهم يعتقدون أن عشرة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.

من بنغلادش وجنسيات أفريقية

وقالت البحرية ، في بيان صحفي عبر "فيسبوك"، أمس الأربعاء: "المهاجرون غ ش (غير الشرعيين) الذين تم إنقاذهم (3) من بنغلادش، والبقية من جنسيات افريقية مختلفة".

وأضاف البيان: "أما المفقودون وعددهم (30) فيتوقع أنهم خرجوا إلى الساحل لقرب موقع غرق القارب الخشبي من اليابسة، وغادروا المنطقة".

خبر غرق قارب خشبي ^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ بناءً على معلومات من آمر نقطة صبراتة لحرس السواحل بأنه مع الساعة 10:00 صباح اليوم... Publiée par ‎مكتب الإعلام والثقافة البحرية - القوات البحرية الليبية‎ sur Jeudi 21 mars 2019 بيان مكتب الإعلام والثقافة البحرية - القوات البحرية الليبية حول غرق قارب مهاجرين

وأضاف البيان: "حسب إفادة بعض المهاجرين، بالقرب من الشاطئ، تم إنقاذ عدد (16) مهاجر غ ش (غير شرعي)، وإنتشال جثة لطفل، وذلك في منطقة ما بين صرمان وصبراتة شمال غرب طرابلس.

للمزيد على يورونيوز:

من جانبها، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم نقل 15 شخصا جرى إنقاذهم للمستشفيات، إلا أن عدد الضحايا لم يتأكد بعد.

ويعد الساحل الغربي لليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون بلوغ أوروبا. وتراجعت أعداد هؤلاء المهاجرين منذ بدأت إيطاليا مسعى لعرقلة عمل شبكات التهريب ودعم خفر السواحل الليبي.