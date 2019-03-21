البشير يعين رئيس الحزب الحاكم أحمد هارون مساعدا له ويحظِر تخزين العملة السودانية

قال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية إن الرئيس عمر البشير عين رئيس الحزب الحاكم أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية مساعدا له.

هذا وأصدر البشير اليوم الخميس 21 آذار/مارس أمرا يحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها.

وذكر البيان أن الافراد لن يسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني أي 21 ألف دولار خارج النظام المصرفي، ويحظر على الشخصيات الاعتبارية "تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها" وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه.

هذا ويمنع الأمر الذي أصدره البشير أيضا تزييف أي عملات أو حيازة أو نقل أو تخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف العملات.

ويحظر على جميع الشخصيات الاعتبارية والأفراد المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور قبول مدفوعات عبر بطاقات الصراف الآلي أو الشيكات.

وسيواجه المخالفون السجن لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية، بالاضافة إلى العقوبات المنصوص عليها عن انتهاك أي قوانين أخرى

تتابعون أيضا على يورونيوز:

السودان: مربعات التنقيب عن النفط والغاز التي طرحتها مصر تعتبر "عملا غير قانونيا"

البشير يجري تعديلا وزاريا يشمل حقائب الداخلية والمالية والنفط

البرلمان السوداني يقلص حالة الطوارئ إلى 6 أشهر

ويواجه البشير احتجاجات مضى عليها ثلاثة أشهر تطالبه بالتنحي وسط أزمة اقتصادية جعلت السودانيين يصطفون في طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي وتسببت في زيادات حادة في الأسعار.

وقال شهود إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع اليوم الخميس لتفريق مئات من المحتجين المناهضين للحكومة في أم درمان على الجانب الآخر من نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم، واستخدمت الشرطة أيضا الهراوات لتفريق محتجين في الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان حيث تظاهر مئات الأشخاص.

واستُخدم الغاز المسيل للدموع أيضا لتفريق عشرات من المحتجين في جنوب الخرطوم حيث طاردت الشرطة المتظاهرين إلى شوارع جانبية، وفي شارع الستين بشرق العاصمة، حسبما قال شهود.