بروكسل: نشطاء يحتجون على قمة البريكست بالمجلس الاوروبي

نظم نشطاء يرتدون أقنعة عملاقة تصور صورة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل احتجاجًا بالقرب من مقر الاتحاد الأوربي، يوم الخميس، لدعوة قادة الاتحاد الأوروبي إلى إيقاف البريكست حاملين شعارات "اصنعوا الحب وليس البريكست".

وقبل ساعات من انطلاق اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الذي سيدوم ليومين من المحادثات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومواضيع أخرى.

ووصلت حافلة لمنظمي الاحتجاج، قرب المفوضية الأوروبية ونزل منها ناشطتان تضعان أقنعة لتريزا ماي وأنجيلا ميركل، قبل التوجه إلى المجلس الأوروبي حيث كان زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة على وشك التجمع.

وقال كريستوف سكوت مدير الحملة في جماعة الناشطين العالمية أفاز لرويترز إنهم يعتقدون أنه ينبغي أن يكون للشعب رأي أخير في انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإعطائهم الفرصة من أجل إعادة اجراء انتخابات بشأن البريكست.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

ألمانيا تتحفظ على تمديد لـ3 أشهر وتقترح عقد قمّة أوروبيّة استثنائية حول "بريكست"

فرنسا تلوّح برفض التمديد لـ"بريكست" وإسبانيا تروّج لـ"حلِّ الدقائق الأخيرة"

ماي تطلب تأجيل "بركست" لـ 3 أشهر فهل سيوافق المجلس الأوروبي؟

ومن المنتظر أن يعطي زعماء الاتحاد الأوروبي تيريزا ماي في القمة مهلة شهرين لتنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد، لكن بريطانيا قد تواجه طردًا مدمرًا من الكتلة يوم الجمعة القادم إذا فشلت رئيسية الوزراء في الفوز بدعم البرلمان، بعدما فشلت لمرتين متتاليتين قبلها.