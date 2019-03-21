الصين تستنسخ الكلبة "شارلوك هولمز" للمساعدة في تحقيقات الشرطة

في إطار سعيهم لتوفير الوقت والجهد المخصص لتدريب الكلاب البوليسية، تمكن علماء صينيون من استنساخ كلبة ملقبة بشارلوك هولمز نظراً لقدرتها الفائقة على حل ألغاز العديد من جرائم القتل.

وتم استنساخ الكلبة كونزون التي تبلغ من العمر 3 أشهر عن الكلبة هواهوانغما الشهيرة بقدرتها على المساعدة في التحقيقات الجنائية.

ومن المقرر أن تخضع كونزون لتدريب مكثف على تقفي آثار المخدرات والعثور على الأدلة الجنائية قبل أن تصبح جاهزة لمعاونة الشرطة عندما تبلغ سن 10 شهور.

وتأتي العملية في إطار مشروع تشرف عليه شركة سينوجين للتكنولوجيا في بكين بالتعاون مع جامعة يونان الزراعية ووزارة الأمن الصينية.

وقال نائب رئيس الشركة لوسائل الإعلام الصينية عن البرنامج يهدف إلى إنتاج أعداد كبيرة من تلك الكلاب التي يسهل تدريبها بوليسيا إلا أن تكلفة الاستنساخ لا تزال عقبة كبيرة دون ان يكشف عن قيمة تلك التكلفة.

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