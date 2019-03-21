عمدة بلدة رومانية يقطع كابلات الانترنت عن المدينة

وسط نزاع قائم مع مزودي الانترنت والاتصالات منذ سنوات، قرر عمدة تيميشوارا الواقعة غرب رومانيا نيكولا روبو يوم الثلاثاء 19 آذار/مارس قطع كابلات الانترنت في المدينة بعد تجاهل مشغلي الانترنت القانون المحلي الذي يجبرهم على نقل الكابلات ودفنها تحت الرض وإخفائها،

وفي حديث لـ "يورونيوز" قال روبو"القانون المحلي يجبر مقدمي خدمات الإنترنت والتليفزيون والهاتف على وضع الكابلات تحت الأرض، لقد تجاهل مشغلو الاتصالات على مدى السنوات العديدة الماضية طلبات مجلس المدينة المتكررة بنقل هذه الكابلات تحت الأرض"، مضيفا "لقد تصرفت لحماية المجال العام، ولأثبت أن لا أحد يستطيع التخريب في هذه المدينة".

ثمانية أشخاص من مقدمي الانترنت في البلاد تضرروا نتيجة القرار الذي اتخذه روبو بقطع الكابلات، وكان مزودو الانترنت اشتكوا في الماضي أن الإدارة المحلية لم تقدم بعد البنية التحتية لنقل الكابلات الخاصة بهم تحت الأرض.

هذا ولم يتأثر فقط مقدمي الانترنت بهذا القرار، فالعديد من المدارس الثانوية ومدرسة مقاطعة تيميس للتفتيش بقيت دون إنترنت أثناء تقديم طلابها امتحان البكالوريا الرسمي على مستوى البلاد، واضطرت هذه المدارس لاتخاذ التدابير اللازمة والبديلة لضمان التواصل مع وزارة التعليم والحصول على مواد الامتحانات.

إضافة إلى ذلك بقي سكان المنطقة الوسطى بأكملها تقريبًا بدون خدمات الإنترنت والتلفزيون.

وفي تصريح له عبر موقع فيسبوك قال رئيس البلدية انه لن يتوقف عن قطع الكابلات في أي وقت قريب. هذا وأضاف في حديث لوسائل الإعلام المحلية أن العملاء الساخطين يجب أن يوجهوا غضبهم تجاه مشغلي الاتصالات وليس البلدية.

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ونتيجة هذا القرار، قد يواجه روبو إجراءات قانونية من وحدة حماية المستهلك المحلية، التي تحقق فيما إذا كان العمدة ومجلس المدينة يمتلكون التصريح الذي يسمح لهم بسحب هذه الكابلات من المدينة .