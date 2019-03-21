الإدعاء الهولندي: المشتبه بتنفيذه اعتداء أوتريخت لديه "أيديولوجية متطرفة"

قال ممثلو الادعاء في هولندا، في بيان نشر الخميس، إن الرجل الذي قُبض عليه للاشتباه في قيامه بإطلاق النار على ثلاثة أشخاص في مدينة أوتريخت، هذا الأسبوع، يحمل "أيديولوجية متطرفة"، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الدافع وراء الاعتداء نوايا إرهابية.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به، غوكمان تانيش، المولود في تركيا والبالغ من العمر 37 عاما، أمام قاض، غدا الجمعة.

وأضاف ممثلو الادعاء في البيان أن تانيش سيخضع للفحص النفسي أيضا.

وكان المشتبه به قد أطلق النار على عدة أشخاص، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح تسعة آخرين.

والضحايا الثلاثة هم فتاة تبلغ من العمر 19 عاما ورجلان عمرهما 28 و49 عاما. فيما أصيب ثلاثة آخرون تتراوح أعمارهم بين 20و74 عاما بجروح خطيرة في إطلاق النار.

وتضاربت التكهنات حول دوافع الهجوم بين فرضيتي العمل الإرهابي والخلاف العائلي، إذ أعلنت السلطات الهولندية، قبل يومين، عدم وجود صلة بين تانيش والضحايا، ما ينفي فرضية الخلاف العائلي.

بالمقابل، قال روتخر يوكون، رئيس الادعاء في أوتريخت، خلال مؤتمر صحفي، إنه من الممكن وجود مشاكل أسرية وراء الحادث، وهو ما يوافق مع نقلته وكالة "أناضول" التركية، عن أقارب لتانيش، حول وجود صلة قربى بينه وبين الضحايا.

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واعتقلت الشرطة المشتبه به بعد مطاردة استمرت سبع ساعات يوم الاثنين. وينص القانون الهولندي على مثوله أمام قاض غدا الجمعة.