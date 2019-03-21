اكتشاف شبكة تصوير فيديوهات جنسية لنزلاء الفنادق في كوريا الجنوبية

اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية أربعة أشخاص يُزعم قيامهم بتصوير النشاط الجنسي لحوالي 1600 نزيل في 30 فندقاً.

وقالت الشرطة الكورية الجنوبية إن المتهمين ثبتوا كاميرات متناهية الصغر بأجهزة التليفون ومجففات الشعر بغرف الفنادق وقاموا بعرض المقاطع المصورة على الإنترنت للمشاهدة بمقابل مادي.

وأكدت السلطات أن المتهمين ليسوا عاملين بالفنادق بل قاموا بزرع كاميراتهم بغرفها عبر الدخول إليها كنزلاء.

وأضافت الشرطة أن المتهمين ربحوا حوالي 6200 دولار أمريكي بعد رفعهم لأكثر من 800 مشهد جنسي على الإنترنت.

ويواجه المتهمون، حال أدينوا، حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها أكثر من 26 ألف دولار.

وأثارت القضية غضباً شديداً في كوريا الجنوبية التي لا يصرح فيها بتصوير الفيديوهات الإباحية من الأساس وخاصة مع انتهاك المتهمين لخصوصية النزلاء دون علمهم.

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