غوايدو يتهم المخابرات الفنزويلية باختطاف مدير مكتبه

قال خوان غوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا يوم الخميس إن عناصر من المخابرات اعتقلت روبرتو ماريرو مدير مكتبه خلال مداهمة قبل الفجر، وهو ما يشير إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو ربما يشن حملة قمع على المعارضة التي تتحدى حكمه.

وكان غوايدو أعلن في يناير كانون الثاني تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بموجب الدستور وقال إن انتخابات 2018 التي أسفرت عن إعادة انتخاب مادورو مزورة.

واعترفت به منذ ذلك الحين عشرات الدول الغربية رئيسا شرعيا للبلاد.

واتهم مادورو، الذي شهد اقتصاد فنزويلا في عهده انهيارا مأسويا، غوايدو بأنه دمية في يد الولايات المتحدة وقال إنه يجب "تقديمه للعدالة" لكن لم يصدر أمرا صريحا باعتقاله.

وقال غوايدو على تويتر "لقد خطفوا روبرتو ماريرو مدير مكتبي"، مضيفا أن منزلي ماريرو والنائب المعارض سيرجيو فيرجارا تعرضا للمداهمة قبل الفجر.

وتابع "لا نعرف مكانهما ويجب إطلاق سراحهما على الفور".

فيما لم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب للتعليق.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

وزير الخارجية الأمريكي: روسيا وكوبا تقوضان أحلام الشعب الفنزويلي

الولايات المتحدة تقرر سحب كل من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين في فنزويلا

أمريكا تحث الهند على وقف شراء النفط من حكومة مادورو