الخرطوم تستدعي السفير المصري على خلفية التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس 21 آذار/مارس، إنها استدعت السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية "فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية".

وقالت الوزارة إن وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله عبر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الاعلان "مطالبا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب".

وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية، وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.

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السودان: مربعات التنقيب عن النفط والغاز التي طرحتها مصر تعتبر "عملا غير قانونيا"

هذا وأعلن سعد الدين حسين البشري وزير الدولة بوزارة النفط بالخرطوم يوم الأربعاء، إن مناطق التنقيب عن النفط والغاز التي عرضتها مصر في "مثلث حلايب" على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر تعتبر تدخلا مباشرا في الأراضي السودانية، وتدخلا في صلاحيات وزارة الغاز والنفط السودانية في منح تراخيص التنقيب.