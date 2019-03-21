تعرف على آدي غودتشايلد: الرجل الأكثر حظا في بريطانيا

واحد وسبعون مليونا وسبعة وخمسون ألفا وأربعمئة وتسع وثلاثون جنيها استرلينيا (نحو 93 مليون دولار أمريكي) هو قيمة الجائزة الكبرى التي فاز بها الانكليزي آدي غوتشايلد يوم الأربعاء، ما يجعله واحد من أكبر محظوظي بريطانيا هذا العام.

آدي قال للصحفيين بعد فتح زجاجات الشمبانيا إنه ما زال يحاول "استيعاب ثروته الجديدة ببطء"، وأنه يحاول تجنب التباهي أو الزهو بالنفس، وهو مع ذلك يخطط للصرف ببذخ بعد استقالته من عمله في مصنع التعدين.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن آدي يخطط لشراء منزل جديد مزود بحمام جاكوزي ومجموعة من الخدم، ويخطط أيضا للسفر في رحلات حول العالم لطالما حلم بها، كزيارة غراند كانيون في الولايات المتحدة الأمريكية والأهرامات في مصر.

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