فيديو.. فلسطينية تحول حديقة منزلها إلى ملجأ حقيقي للحيوانات الضالة

في خطوة مميزة، قامت شابة فلسطينية من مدينة الخليل بالضفة الغربية بمشاطرة حديقة منزلها مع القطط الضالة، وكانت هبة الجنيدي البالغة من العمر 25 عاما تخرج للبحث عن القطط في الشوارع وتأتي بهم إلى منزلها لتقديم المأوى والطعام لهم.

مشروع بدأت به الجنيدي في العالم 2007 لرعاية القطط، وبعد مرور عقد من الزمن وبالرغم من عدم حصولها على أي مساعدة مالية من أي جهة معنية، واضطرارها للأنفاق على مشروعها من جيبها، تمكنت هبة من تحقيق حلمها، وتحولت الحديقة إلى ملجأ حقيقي للحيوانات.

وقالت الجنيدي أن "الهدف الرئيسي من إنشاء الملجأ هو تغيير الثقافة العامة تجاه الحيوانات في مجتمعاتنا، سواء كانت الكلاب أو القطط أو أي حيوان آخر"، مشيرة إلى أنها تأمل في يوم من الأيام أن تفتح عيادة بيطرية لمساعدة القطط، وكذلك أن تؤسس مأوى يتضمن قسما للكلاب وقسما للقطط.

وفي السياق عينه قال المهندس بدر حسونة، العامل في بلدية الخليل، إن المكتب ألغى خططا لقتل الكلاب والقطط الضالة في المدينة بعد التوصل إلى اتفاق مع منظمة فلسطينية محلية تعتني بالحيوانات.

وقال حسونة إن ملجأ الجنيدي غير قانوني لأنه يقع في حي مزدحم وقد يلحق الضرر بالأسر المجاورة.

وأضاف حسونة، قائلا "في الوقت الحالي، نترك ملجأها مفتوحا حتى تقوم البلدية بالتنسيق مع بعض منظمات حقوق الحيوان، حتى إعداد قطعة أرض لبناء ملجأ للحيوانات وسنتحرك لنقل القطط بأمان إلى الموقع".

وعلى باب منزلها، علقت الشابة الفلسطينية لافتة كتب عليها "المنزل بدون قطة هو مجرد منزل".

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