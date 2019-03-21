بيان: الاتحاد الأوروبي سيوافق على تأجيل خروج بريطانيا حتى 22 مايو

بعد محادثات جرت اليوم الخميس 21 آذار/مارس بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كشفت مسودة بيان صادرة عن قادة دول الاتحاد أن التكتل سيوافق على منح بريطانيا مهلة حتى تاريخ 22 مايو/ أيار للخروج من الاتحاد إذا وافق البرلمان البريطاني على خطة الانفصال الأسبوع المقبل.

وقالت مسودة البيان التي اطلعت عليها رويترز أنه بعد محادثات أجريت بين 27 دولة "الاتحاد الأوروبي ملتزم بالموافقة قبل 29 مارس /آذار 2019 على تمديد حتى 22 مايو/ أيار بشرط حصول اتفاق الانسحاب على موافقة مجلس العموم الأسبوع القادم".

وأضاف البيان أنه "نظرا أن المملكة المتحدة لا تنوي المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، فليس من الممكن التمديد إلى ما بعد ذلك التاريخ".

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