لجنة الإنقاذ الدولية: ارتفاع عدد الوفيات في مخيم الهول شرق سوريا

قالت لجنة الإنقاذ الدولية، اليوم الخميس، إن 12 شخصا توفوا الليلة الماضية بعد وصولهم إلى مخيم بشمال شرق سوريا، قادمين من جيب الباغوز، آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان: "الليلة الماضية وصل 2000 آخرون من النساء والأطفال إلى مخيم الهول بشمال شرق سوريا قادمين من الباغوز. ما يصل إلى 60 من الوافدين كانوا بحاجة للعلاج الفوري في المستشفى، وتم تسجيل 12 حالة وفاة أخرى".

في أسوأ حالة..

وقالت ويندي تويبر، مديرة اللجنة للعراق وشمال شرق سوريا، في البيان: "هؤلاء النساء والأطفال في أسوأ حالة شهدناها منذ بدء الأزمة. كثيرون كانوا محاصرين وسط القتال ولحقت حروق بعشرات أو أصيبوا بجروح بالغة جراء الشظايا".

وقالت اللجنة: "هناك الآن 138 حالة وفاة على الأقل حدثت أثناء التوجه إلى الهول، أو بعد الوصول إلى المخيم مباشرة، منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر. والغالبية الساحقة من الوفيات كانوا من الرضع وحديثي الولادة".

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على الطريق نحو المخيم..

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلبت، الشهر الماضي، من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، تخصيص موقع على الطريق إلى مخيم الهول، يمكن فيه تقديم مساعدات للمدنيين الذين يفرون إلى المخيم في أجواء شديدة البرودة هربا من المعارك.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أندريه ماهيسيتش، آنذاك: "تقدم مساعدات ضئيلة -هذا إن قدمت- على الطريق لأولئك يكابدون الجوع والبرد، وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".