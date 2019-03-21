ترامب: حان الوقت للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ دقائق عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أنه حان الوقت للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان،التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وقال ترامب اليوم الخميس 21 آذار/مارس، "بعد 52 سنة، حان الوقت للولايات المتحدة أن تعترف بسيادة إسرائيلية كاملة على هضبة الجولان التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية لدولة إسرائيل واستقرارها".

ليأتي رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سريعا على تصريح ترامب، ويغرد من جهته عبر تويتر قائلا "في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى استخدام سوريا كمنصة لتدمير إسرائيل، يعترف الرئيس ترامب بجرأة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، شكرا للرئيس ترامب".

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