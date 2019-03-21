السفير الامريكي في اليمن يتهم الحوثيين بعرقلة اتفاق سلام

ألقى السفير الأمريكي لدى اليمن باللائمة اليوم الخميس على الحوثيين في تعثر تنفيذ اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة الرئيسي وقال إن أسلحتهم تمثل خطرا على دول المنطقة.

وقال السفير في مؤتمر صحفي أذيع تلفزيونيا من مدينة عدن الجنوبية إن الولايات المتحدة تشعر "بإحباط بالغ" لما وصفه بمماطلات الحوثيين في تنفيذ الاتفاقات.

وأضاف أنها لم "تفقد الأمل" في إمكانية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات سلام جرت في ديسمبر كانون الأول الماضي

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ويعتبر ميناء الحديدة أحد أهم الموانىء الرئيسية في اليمن، ويمثل شريان حياة لدخول أغلب الإمدادات الأساسية والمساعدات لسكان اليمن منه، والبالغ عددهم 30 مليون نسمة.

وترعى الأمم المتحدة المفاوضات بين الحكومة اليمينية والحوثين الذين يسيطرون على الميناء من اجل الوصول إلى اتفاق سلام بين الطرفين منذ أشهر.