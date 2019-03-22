شاهد: فنانون عرب وعالميون في ختام الأولمبياد الخاصة في أبوظبي

شهد الحفل الختامى للأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية أبوظبى 2019، تواجد العديد من الأسماء المعروفة والكبيرة فى عالم الموسيقى والغناء، والحائزين على جوائز الغرامى، وسط حضور كبير فى ملعب مدينة الشيخ زايد الرياضية.

و شارك كوكبة من نجوم الغناء والموسيقى من مختلف العالم فى الأغنية الرسمية للأولمبياد الخاص، من ضمنهم المطرب تامر حسنى وحسين الجسمى والمطرب السعودى راشد الماجد، بالإضافة إلى مغنية البوب الأمريكية نيكول شيرزينغر والمغنية كيلا ستيل.

ونشر الأولمبياد الخاص فيديو للأغنية الرسمية فى الحفل الختامى ، قائلا:"هل أنتم مستعدون لسماع الأغنية الرسمية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019؟ تتضمن هذه الأغنية كلمات ملهمة، وقد أنتجها فريق يضم عددا من الحائزين على جوائز الغرامي".

واستضافت العاصمة أبو ظبى بدولة الإمارات 7 آلاف رياضي من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، والذى أقيم فى الفترة من 14 إلى 21 آذار/مارس.

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