مسيرات في الأردن احتجاجا على اتفاق للغاز بقيمة عشرة مليارات دولار مع إسرائيل

نظم الأردنيون بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية المعارضة لمعاهدة السلام المبرمة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، اليوم الجمعة 22 آذار/مارس مسيرات وسط العاصمة عمان احتجاجا على اتفاق للغاز بقيمة عشرة مليارات دولار أبرم مع إسرائيل.

وطالب المحتجون الحكومة والبرلمان يإلغاء معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل أيضا، وحملوا اللافتات وأطلقوا الشعارات المناهضة لها.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأردني جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة اتفاق الغاز.

ووقعت "ديليك دريلينغ"، وهي شركة طاقة إسرائيلية، وشريكتها الأمريكية "نوبل إنيرجي"، اتفاقهما التصديري الأول عام 2016 بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى 15 عاما لتوفير 45 مليار متر مكعب من الغاز.

وقال عضو حزب الوحدة الشعبية، عبد المجيد دنديس إن "هناك رسالة واضحة لمجلس النواب الذي سيعقد جلسة لمناقشة هذه الاتفاقية، المطلب الشعبي واضح هو برفض هذه الاتقافية لأن هذا الغاز المسروق من الأرض الفلسطينية هو عار، وذل لنا أن نقبل باتفاقية مع هذا العدو" حسب وتعبيره، مضيفا "هناك طريق واضح وهو بالعودة لإرادة الشعب الأردني بتغيير كل هذا النهج بما فيه موضوع الاتفاقيات مع العدو".

وكانت إسرائيل أبرمت مع الأردن معاهدة السلام في العام 1994، لكن التقارب مع إسرائيل ما يزال أمرا لا يحظى بشعبية في الشارع العربي إلى حد بعيد.

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