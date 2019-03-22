فيديو: الاعتداء على موكب الرئيس العراقي غضباً من غرق عبارة سياحية

اعترض عدد من المتظاهرين موكب الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الجمعة 22 آذار/مارس خلال تفقده موقع غرق عبارة الموصل والتي أسفرت عن مقتل 79 شخصاً.

وكان صالح وفريقه الأمني محاطين بالمتظاهرين الذين هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة، وبدأ المتظاهرون بالهجوم على سيارة الرئيس تعبيرا عن غضبهم العارم بعد حادثة انقلاب عبارة سياحية يوم أمس الخميس في نهر دجلة.

هذا وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد.

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