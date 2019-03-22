بومبيو: الله أرسل ترامب إلى الأرض لحماية إسرائيل

عقب زيارته حائط البراق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس الخميس 21 آذار/مارس، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة أجراها مع شبكة التلفزة المسيحية الأمريكية في القدس: "إن الله أرسل ترامب إلى الأرض لحماية إسرائيل".

وردا على سؤال المقدم عما إذا كان يعتقد أن ترامب يمكن أن يكون مثل الملكة أيستر، قال بومبيو "كمسيحي أعتقد أن هذا ممكن"، مضيفا "الرئيس ترامب يمثل بالفعل الملكة أستر لمساعدته بإنقاذ الشعب اليهودي من الخطر الإيراني".

ويأتي هذا الجواب، بالتزامن مع احتفال اليهود بذكرى الملكة إيستر، وهي إحدى الشخصيات التي تم ذكرها في قصص الكتاب المقدس العبرية والمسيحية، وتروي القصص أن الملكة إيستر هي زوجة الملك الفارسي خشايارشا الأول وهي من أقنعه بعدم ذبح اليهود، وأحبطت محاولة لإبادة الشعب اليهودي.

وفي إشارة إلى العمل الذي قامت به الإدارة الأمريكية لبقاء إسرائيل في الشرق الأوسط، قال بومبيو "أنا واثق أن الرب يعمل معنا ".

هذا وعلق الصحفي البريطاني مهدي حسن على تصريح بومبيو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا " يا للروعة، في كل مرة أعتقد أن لا شيئًا في هذه الإدارة يمكن أن يفاجئني (أو يجعلني أتقزز) إلا أنهم يفعلون ذلك... ويتفوقون على أنفسهم".

ووصل بومبيو اليوم الجمعة 22 أذار/مارس إلى بيروت، في جولة جديدة له في الشرق الأوسط وكانت محطته الأولى في الكويت مرورا بإسرائيل وصولا إلى لبنان.

وكان ترامب غرد يوم أمس عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، معلنا أنه حان الوقت للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

ليأتي رد حليفه المدلل نتنياهو على الفور، على الموقع عينه مغردا "في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى استخدام سوريا كمنصة لتدمير إسرائيل، يعترف الرئيس ترامب بجرأة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، شكرا للرئيس ترامب"، مؤكدا أن إعلان ترامب جاء رسالة للعالم أن أمريكا تقف دائما إلى جانب إسرائيل.

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