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العالم

تسريب كلمات سر ملايين المستخدمين بين 20 ألف موظف بفيسبوك

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بقلم:  Euronews 
فايسبوك
فايسبوك
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كشف تقرير أجري مؤخرا عن تسريب كلمات سر الملايين من مستخدمي الفيسبوك بين 20000 موظف بالشركة الأمريكية.

وأكد الباحث الأمني براين كريباس أن تحقيقات الشركة كشفت تسرب البيانات، الخاصة بمستخدمي فيسبوك والتي شاهدت ما يصل إلى 600 مليون كلمة سر متاحة ويمكن البحث فيها من قبل أكثر من 20 ألف موظف بفيسبوك.

كما أشار إلى أن تحقيق "فيسبوك" مازال مستمرا بهذا الشأن، وأنها لم تعثر حتى الآن على أي إشارة بشأن إساءة استخدام الموظفين لبيانات المستخدمين.

وأضاف "فيسبوك" أنه مازال يحاول تحديد عدد كلمات المرور التي تم كشفها، والتي تخص حسابات تعود إلى عام 2012.

من جانبه، اعترف نائب رئيس الهندسة الأمن والسرية في فيسبوك بيدرو كاناهوياتي أن "الشركة تقوم بإخفاء كلمات السر الخاصة بالمستخدمين عند إنشائهم للحساب، حتى لا يتمكن أي موظف من رؤيتها". وأضاف أن "هذا ما لم يحصل في هذه الحالة".

وتابع كاناهوياتي بالقول إن "هذه الكلمات السرية، لم تكن يوما ظاهرة لأحد خارج الشركة".

وأوضحت "فيسبوك" أنها تمكنت من اكتشاف كلمات السر خلال مراجعة أمنية أجرتها في شهر يناير-كانون الثاني الماضي.

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