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كوريا

كوريا الشمالية تنسحب من مكتب الاتصال مع الجنوب

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
اجتماع أسبوعي مع الشطر الجنوبي
اجتماع أسبوعي مع الشطر الجنوبي
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انسحبت كوريا الشمالية اليوم الجمعة من مكتب اتصال مع كوريا الجنوبية يقع مباشرة إلى الشمال من الحدود المشتركة بينهما في انتكاسة لجهود الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن لإنهاء العداء في أعقاب فشل القمة بين بيونجيانج وواشنطن.

ومن جانبه ذكر نائب وزير الوحدة في كوريا الجنوبية تشون هاي-سونج أن كوريا الشمالية أعلنت القرار خلال اجتماع أسبوعي مع الشطر الجنوبي صباح الجمعة قائلة إنه جاء "بناء على تعليمات من مستوى أعلى".

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