كوريا الشمالية تنسحب من مكتب الاتصال مع الجنوب

انسحبت كوريا الشمالية اليوم الجمعة من مكتب اتصال مع كوريا الجنوبية يقع مباشرة إلى الشمال من الحدود المشتركة بينهما في انتكاسة لجهود الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن لإنهاء العداء في أعقاب فشل القمة بين بيونجيانج وواشنطن.

ومن جانبه ذكر نائب وزير الوحدة في كوريا الجنوبية تشون هاي-سونج أن كوريا الشمالية أعلنت القرار خلال اجتماع أسبوعي مع الشطر الجنوبي صباح الجمعة قائلة إنه جاء "بناء على تعليمات من مستوى أعلى".

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