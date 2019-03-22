روبرت مولر يستكمل التحقيق في "روسيا غيت" ويسلم الملف لوزير العدل

قالت وزارة العدل الأمريكية الجمعة إن المحقق الخاص روبرت مولر سلم تقريراً بشأن تحقيقه في دور روسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 وأي مخالفات قد يكون الرئيس دونالد ترامب قد ارتكبها.

وأضافت الوزارة أن مولر رفع تقريره لوزير العدل وليام بار. ولم ينشر التقرير بعد إذ يرجع قرار الأجزاء التي يمكن الكشف عنها من التقرير إلى بار. ولم يُعرف إن كان مولر قد خلص إلى وجود مخالفات أو جرائم ارتكبها ترامب أو حملته الانتخابية بما يتخطى الاتهامات التي وجهت بالفعل لعدد من مساعديه.

ويحقق مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الاتحادية، منذ 2017 في ما إذا كانت حملة ترامب قد تآمرت مع موسكو في محاولة للتأثير على الانتخابات وإن كان الرئيس الأمريكي قد حاول فيما بعد عرقلة سير التحقيق بشكل يخالف القانون.

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