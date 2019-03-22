منفذ هجوم أوتريخت في هولندا يعترف بجرائمه أمام المحكمة

قالت السلطات الهولندية إن منفذ هجوم مدينة أوتريخت اعترف بفعلته أمام القضاء وأكد أنه قام بالهجوم منفرداً بحسب المدعين الهولنديين.

وكان يوكمان تانيس، 37 عاماً تركي المولد، قد اتهم بإطلاق النار في ترام وسط مدينة أوتريخت متسبباً بمقتل ثلاثة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين بدافع إرهابي.

ولكن السلطات تحقق أيضاً إن كان هناك أي دوافع شخصية أخرى وراء الهجوم.

وفور وقوع الحادث تكهنت عدة مصادر بأن يكون الهجوم نتيجة لخلاف عائلي، ولكن الادعاء الهولندي أكد لاحقاً أن لا صلة تربط بين المهاجم والضحايا.

وكان قاضي التحقيق قد مدد احتجاز تانيس لمدة أسبوعين، وبحسب المتحدثة باسم المحكمة إلس دي ستيغر، الجمعة، فإن القاضي أمر بإبقاء المتهم رهن الاحتجاز لمدة 14 يومًا أخرى، مع استمرار التحقيقات.

وقالت دي ستيغر إنه يمكن للمدعين العامين السعي لتمديد فترة اعتقال تانيس خلال أسبوعين، وقالت إنه محتجز في ظل قيود صارمة وهذا يعني أنه يسمح له فقط بالتحدث إلى محاميه.

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