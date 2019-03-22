شاهد: رفع الأذان في مدينة كرايستشيرش وشتى أنحاء نيوزيلندا

دوى صوت الأذان في مدينة كرايستشيرش وشتى أنحاء نيوزيلندا، يوم الجمعة، بينما تجمع الآلاف لتأبين 50 شخصا قتلوا بالرصاص في مسجدين بالمدينة قبل أسبوع.

كما تجمع الآلاف في مساجد بويلينغتون وأوكلاند ومدن أخرى للصلاة، وارتدت كثيرات من غير المسلمات الحجاب تضامنا مع الجالية المسلمة.

وخصصت الصحف النيوزيلندية صفحات كاملة، نعت فيها جميع لضحايا بأسمائهم، وتضمنت دعوة إلى حداد وطني.

واستمرت وقفات التأبين والحداد حتى وقت متأخر الخميس في جميع أنحاء نيوزيلندا، بينما جهز متطوعون جثامين الضحايا لتشييعها بعد صلاة الجمعة.

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