شاهد: الدب (منصور).. صديق العاملين في مطار روسي

يتمتع موظفو الطيران في مطار "أوريشكوفو" في منطقة كالوغا الروسية، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو، بحيوان أليف خاص: دب بني يبلغ من العمر ثلاث سنوات يدعى (منصور).

يشارك معظم الطيارين ومهندسو الطيران في تربية الدب، لكن أندريه إيفانوف هو الشخص الوحيد الذي يمكنه الدخول إلى قفصه واللعب مع معه دون المخاطرة بحياته.

ويبلغ وزن الحيوان البالغ من العمر ثلاث سنوات، الآن حوالي 250 كيلوغراما ويمكنه التغلب بسهولة على أي إنسان.

ويقول إيفانوف، الذي أصبح كان على مدار السنين بمثابة أب لمنصور، كان مفتاح إقامة مثل هذا الارتباط الوثيق هو التواصل الطبيعي الجيد.

تم اكتشاف منصور في عام 2016 في مطار في منطقة تفير، ولم يشاهد أحد أي أثر لوالديه. ولم يكن لدى الصغير فرصة للبقاء على قيد الحياة في الطبيعة البرية، لذلك قرر الطيارون الاعتناء به بمفردهم، وقبول المشورة والمساعدة من علماء الأحياء في المنطقة.

ووينفق إيفانوف وزميله أندريه بتروف ما بين 30 و50 ألف روبل (470-770 دولار أمريكي) لتلبية احتياجات منصور.

وتوجه كلاهما إلى محبي الحيوانات في جميع أنحاء البلاد للمساعدة في جمع الأموال. وقاموا بإنشاء قناة على موقع يوتيوب تعرض مقتطفات من حياة منصور اليومية ولحظات مضحكة، بالإضافة إلى تغذية مباشرة على مدار 24 ساعة في منطقته. ووصل عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الآلاف.

ووفقا لصفحة إنترنت للتبرع أنشأها إيفانوف وزملاؤه، تمكنوا حتى الآن من جمع أكثر من ثلاثة ملايين روبل (46 ألف دولار أمريكي)، على مدى السنوات الثلاث الماضية.

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أصبح الدب أيضًا من المشاهير المحليين إلى حد ما حيث يتدفق السكان المحليون إلى المطار لمشاهدته واللعب معه، وعلى عكس الدببة في حدائق الحيوان، يتمتع منصور بأرض كبيرة نسبيا للهو بها. ومع ذلك، فإن خطط الطيار لتطوير منزل الدب لا تنتهي هنا؛ هذا الصيف، يأمل أندريه وزملاؤه أن يتمكنوا من بناء حمام سباحة بحيث يكون ملاذا له خلال الأيام الحارة.