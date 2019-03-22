شاهد: إعادة حيوانات أليفة إلى أصحابها بعد أن فرقتهم الفيضانات

هرع رجال الإنقاذ لإجلاء الحيوانات العالقة في منطقة غمرتها الفيضانات في بلدة بلفيو بولاية نبراسكا، أمس الخميس، بعد أن دُمر أو تضرر نحو 2400 منزل ومحل تجاري في الولاية، بسبب فيضان الأسبوع الماضي، وفق ما شريط نشرته الشرطة.

وأعادت الشرطة الحيوانات إلى ذويها بعد أن تقطعت بهم السبل، وبثت شريط فيديو يظهر تسليم أقفاص الحيوانات.

وغمرت مياه الفيضانات الناجمة عن عاصفة في أواخر الشتاء الماضي وذوبان الثلوج بسرعة نتيجة الطقس الحار في الربيع، هذا الأسبوع، مساحات شاسعة من ولايات الغرب الأوسط، بما في ذلك ميسوري ونبراسكا وأيوا على طول نهر ميسوري، أطول نهر في أمريكا الشمالية.

ونتيجة لذلك، تم إعلان حالات الطوارئ في جميع أو أجزاء الولايات الثلاث.

وتسببت الفيضانات الناجمة عن العاصفة التي وقعت الأسبوع الماضي بالفعل في خسائر تقدر بنحو 1.5 مليار دولار في ولاية نبراسكا، وقتل أربعة أشخاص وفقدان آخر.

ويحذر خبراء الأرصاد من أن الفيضانات ستستمر على الأرجح خلال شهر أيار/مايو، وقد تتفاقم في الأسابيع المقبلة.

كما تتوقع خدمة الطقس الوطنية أن يستمر الطقس الدافئ في شمال وسط الولايات المتحدة حتى يوم اليوم الجمعة، مما سيؤدي إلى ذوبان الثلوج بشكل أسرع.

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