فيديو: رجل يطعن قساً أثناء قداس في كنيسة سانت جوزيف في مونتريال

تعرض كاهن كاثوليكي كندي للطعن أمام عشرات المصلين المذهولين وهو يحيي قداساً صباح الجمعة في كنيسة "سانت جوزيف" في مونتريال.

وذكرت شرطة مونتريال أنها تلقت اتصال استغاثة حوالي الساعة 8:40 صباحًا بالتوقيت المحلي.

تم اعتقال المشتبه به من قبل حراس الأمن لحين وصول الشرطة إلى الكنيسة التاريخية.

وكان القداس يبث مباشرة على قناة كاثوليكية، فظهر في الفيديو رجل طويل القامة يرتدي سترة داكنة وقبعة بيسبول بيضاء يدور حول المذبح للوصول إلى القس ويلاحقه حتى يقع الأخير أرضاً.

ثم حاصر الحضور المهاجم وضبطوه بهدوء حيث لم يبد أي مقاومة ولم يتحدث أو يهتف خلال الهجوم.

وقالت كارولين شيفرفلز المتحدثة باسم الشرطة إن الضحية أصيب بجروح طفيفة في الجزء العلوي من جسمه وتم نقله إلى المستشفى، ولم تتوفر هناك معلومات أخرى على الفور حول سبب تعرض القس لهجوم.

تعد كنيسة "سانت جوزيف" أو القديس يوسف من بين أكبر الكنائس في كندا التي تجذب الحجاج من جميع أنحاء العالم.

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