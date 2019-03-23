الرياح تحمل عشاق الرياضات البحرية إلى الداخلة

مدينة الداخلة، أو شبه جزيرة الداخلة، الواقعة في الصحراء الغربية، تطل على ساحل المحيط الأطلسي وتتوغل فيه، وتتميز بطبيعة جذابة لالتقاء الكثبان الرملية بزرقة البحر.

المدينة العائمة داخل البحر سميت بالداخلة لأنها تشبه سفينة ضخمة تخترق المحيط، شيدت في العام 1884 وكانت حينها أول معقل للصيد البحري للإسبان في الصحراء.

شهرة المدينة بالثروة السمكية جعلها محط اهتمام المستعمر، الذي قام بإنشاء قواعد خاصة، وصولا إلى العام 1975، حيث تم تحريرها بالكامل خلال فترة حكم ملك المغرب الراحل، الحسن الثاني.

الداخلة التي يطلق عليها كذلك اسم (فيلا ثيسنيرس)، باتت واحدة من أهم المدن السياحية في العالم، وصنفتها صحيفة "نيويورك تايمز" ضمن قائمة أفضل الوجهات العالمية في العام 2012.

قبلة لعشاق الرياضات البحرية

كما أضحت الداخلة عاصمة عالمية تستهوي عشاق الرياضات البحرية، من خلال احتضانها لمنافسات وبطولات عالمية بفضل رياح شبه دائمة وموقعها الجغرافي.

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وتعتبر جوهرة الجنوب كما يلقبها المغاربة، وأحد أشهر الأماكن لممارسة رياضة التزلج الشراعي في العالم، ويتوافد عليها سنويا أبطال هذا الصنف الرياضي، لإجراء آخر التدريبات قبل مشاركتهم في البطولات الدولية في جميع أرجاء العالم.

الحراراة والسياحة الرياضية

كما تجذب درجة حرارة مياه الداخلة، (حوالي 25 درجة مئوية) السياح وعشاق الرياضات البحرية والهواة، إلى جانب توفرها على مدارس للرياضات البحرية.

ويرى أبطال هذه الرياضة، الذين يتوافدون على المدينة سنويا، أنها تعتبر أجمل موقع في العالم بعد مدينة هاواي.

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واحتضنت مدينة الداخلة منافسات النسخة الأولى من بطولة إفريقيا لرياضة التزحلق على الألواح الطائرة "الكايت بوردينغ"، كما شهدت تنظيم فعاليات الدورة الثامنة لبطولة العالم للتزحلق على الألواح الطائرة "الكيت سورف".