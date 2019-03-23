الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الإيطالي يوقعان اتفاقيات تجارية في روما

اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي اليوم السبت 23 آذار/ مارس لتوقيع اتفاقيات لمشاركة إيطاليا في مشروع البنية التحتية العملاق المعروف باسم مبادرة الحزام والطريق رغم معارضة الولايات المتحدة.

وفي اليوم الثاني لزيارة شي لروما وقع الجانبان عدة اتفاقيات لتصبح ايطاليا أول دولة عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تشارك في مبادرة الحزام والطريق التي استلهمتها بكين من طرق التجارة القديمة.

وترغب الحكومة الايطالية في تعزيز التجارة سريعاً لمساعدة اقتصادها الواهي الذي يعاني من ثالث موجة كساد في عقد.

ولكن قرار روما المشاركة في المشروع الصيني العملاق أثار قلق واشنطن التي طالبت ايطاليا بعدم إضفاء الشرعية على المشروع الذي يقول منتقدوه إنه يهدف لتعزيز نفوذ الصين سياسياً وعسكرياً ولا يحقق فوائد تذكر للدول الأخرى.

كما حذروا من استغلاله لنشر تكنولوجيا يمكن من خلالها التجسس على دول غربية.

ويغادر شي روما غدا الأحد 24 آذار/ مارس آذار إلى موناكو وفرنسا على رأس وفد مؤلف من 500 شخص.

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