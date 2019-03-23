إمام مسجد بنيوزيلندا: مذبحة المسجدين يجب أن تكون نقطة تحول مثل أحداث 11 سبتمبر

حث الإمام جمال فودة من مسجد النور في نيوزيلندا قادة العالم، اليوم السبت، على اتخاذ إجراءات ضد الكراهية والعنصرية.

وقال فودة في حفل أقيم في المسجد، حيث قتل أكثر من 40 شخصا على يد متطرف أسترالي، الأسبوع الماضي، إن إطلاق النار كان "نقطة تحول"، ودعا القادة إلى سن قوانين جديدة.

وأضاف الإمام: "لقد غيرت اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر العالم، وزرعت بذور الكراهية والشر والعنصرية ضد المسلمين خلال العقدين الأخيرين".

وأردف قائلا: "مع ذلك، فإن مذبحة كرايستشيرش هي نقطة تحول في تاريخ نيوزيلندا والعالم، لوضع حد لخطاب الكراهية ضد الإسلام من جانب بعض القادة السياسيين، وبعض وسائل الإعلام وغيرها".

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وأُعيد فتح المسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، حيث قُتل أكثر من 50 من المصلين، يوم السبت، وكان أول المتواجدين العديد من الناجين من المذحبة.

وباتت نيوزيلندا في حالة تأهب أمني مشددة منذ الهجوم، مع تحرك سريع من رئيسة الوزراء، جاسيندا أردرن، لسن قانون صارم جديد يحظر بعض أنواع الأسلحة.