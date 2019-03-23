متحولة جنسياً ترشح نفسها للانتخابات الهندية وترفض التمييز على أساس الدين

قامت امرأة متحولة جنسياً في مدينة مادوراي بولاية تاميل نادو جنوب الهند يوم الجمعة 22 آذار/ مارس بتقديم أوراق ترشحها للانتخابات العامة المقبلة كمرشحة مستقلة، وهي ترتدي الإلهة الهندوسية ميناكشي.

وقدمت بهاراتي كاناما ترشيحها في مكتب مقاطعة مادوراي وهي ترتدي زي الإلهة الهندوسية ميناكشي، وكان بمعيتها أصدقائها المسلمين والمسيحيين في إشارة إلى معارضتها التمييز على أساس الدين.

وقالت:"في المرة الأخيرة التي قدمت فيها ترشيحي بالزي نفسه، استجوبتني مجموعات مختلفة، بما في ذلك جماعات هندوسية، لما اعتبروه دعم القضية الهندوسية. لكن هذه المرة ارتديت زي الإلهة ميناكشي رفقة صديقتي المسيحية والمسلمة وكلاهما من المتحولات جنسياً مثلي. أنا لا أميز بين الناس على أساس الدين. نحن ننتمي إلى الجميع".

وشهدت الانتخابات العامة الأخيرة في العام 2014، مشاركة 8251 مرشحًا من أكثر من 460 حزبًا سياسيًا.

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