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الجزائر

السترات البرتقالية مبادرة شباب تطوعوا لخدمة الحراك في الجزائر

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بقلم:  زينب بن زيطة 
السترات البرتقالية مبادرة شباب تطوعوا لخدمة الحراك في الجزائر
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ظهور السترات البرتقالية في الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ شهر فبراير المنصرم يلقى استحساناً لدى المواطنين.

حيث تعمل مجموعة من شباب حي تيليملي بالعاصمة على مد يد المساعدة للنساء و كبار السن خلال المواجهات التي يعرفها هذا الحي كل يوم جمعة مع نهاية المسيرات السلمية.

و يقوم هؤلاء برفع النفايات و مخلفات الاشتباكات بين قوات الأمن و بعض المتظاهرين.

و جاءت فكرة السترات البرتقالية عبر إنشاء صفحة على شبكة الفايسبوك انضم إليها عدد كبير من شباب الحي، و الذين يقومون بمساعدة المتظاهرين و خاصة بتنظيف حيهم وهي المبادرة التي سرعان ما تبناها شباب من أحياء أخرى في الجزائر العاصمة.

و عبر أصحاب السترات البرتقالية عن موقفهم المساند لمطالب الشعب معتبرين أنفسهم جزء لا يتجزء من الشعب الجزائري متمسكين بضرورة مواصلة حراكهم و لكن بطريقة سلمية و حضارية.

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