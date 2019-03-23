السترات البرتقالية مبادرة شباب تطوعوا لخدمة الحراك في الجزائر

ظهور السترات البرتقالية في الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ شهر فبراير المنصرم يلقى استحساناً لدى المواطنين.

حيث تعمل مجموعة من شباب حي تيليملي بالعاصمة على مد يد المساعدة للنساء و كبار السن خلال المواجهات التي يعرفها هذا الحي كل يوم جمعة مع نهاية المسيرات السلمية.

و يقوم هؤلاء برفع النفايات و مخلفات الاشتباكات بين قوات الأمن و بعض المتظاهرين.

و جاءت فكرة السترات البرتقالية عبر إنشاء صفحة على شبكة الفايسبوك انضم إليها عدد كبير من شباب الحي، و الذين يقومون بمساعدة المتظاهرين و خاصة بتنظيف حيهم وهي المبادرة التي سرعان ما تبناها شباب من أحياء أخرى في الجزائر العاصمة.

و عبر أصحاب السترات البرتقالية عن موقفهم المساند لمطالب الشعب معتبرين أنفسهم جزء لا يتجزء من الشعب الجزائري متمسكين بضرورة مواصلة حراكهم و لكن بطريقة سلمية و حضارية.

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