"رحلة في أوروبا".. ما رأي البرتغاليين بعضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي؟

في هذا الشريط، وتحت عنوان "رحلة في أوروبا"، تستعرض يورونيوز آراء الناس، بمختلف مهنهم وانتماءاتهم، حول كونهم جزءا من الاتحاد الأوروبي.

البرتغال كانت أولى المحطات التي وصلت إليها عدسة يورونيوز ومراسلتها، أناليز بورجس. وفي هذا التقرير تلتقي العديد من البرتغاليين، في الشوارع والمقاهي وأماكن عملهم، وغير ذلك، لتستطلع آراءهم.

الرحلة التي تنطلق من البرتغال، ستعبر عدة دول، منها إسبانيا وفرنسا وألمانيا، وصولا إلى بلجيكا، التي تحتضن المؤسسات الأوروبية، والتي تستعد لانتخابات البرلمان الأوروبي التي تقام في أيار/مايو القادم.