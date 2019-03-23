"قسد" تدعو حكومة دمشق للاعتراف بالإدارة التي أقامتها في مناطق خاضعة لسيطرتها

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، السبت، إنها أنهت السيطرة الميدانية لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شرق سوريا، لكنها أوضحت أنها ستواصل حملاتها العسكرية والأمنية ضد الخلايا النائمة للتنظيم.

وفي مراسم بثها التلفزيون، دعت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية الحكومة السورية، التي تعهدت باسترداد كافة مناطق البلاد، إلى الاعتراف بالإدارة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتدير مناطق تسيطر عليها تلك القوات في شمال شرق سوريا.

كما دعت تركيا، التي تصنف "قسد" على أنها منظمة إرهابية، إلى مغادرة الأراضي السورية، خاصة منطقة عفرين، ذات الأغلبية الكردية.

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