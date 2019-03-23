قوات سوريا الديمقراطية تعلن هزيمة "داعش" وزوال "الخلافة"

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن تنظيم "الدولة الإسلامية" مني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز بشرق سوريا، بما ينهي دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم، وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.

وقال مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، على تويتر: "نبشر العالم بزوال دولة الخلافة المزعومة". وأضاف "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق".

وكما أضاف بالي: "نجدد العهد على مواصلة الحرب وملاحقة فلولهم حتى القضاء التام عليهم".

تغريدة مصطفى بالي رئيس المكتب الاعلامي لـ"قسد"

البغداد في العراق؟

وتشن قوات سوريا الديمقراطية هجمات منذ أسابيع للسيطرة على الجيب الواقع قرب الحدود مع العراق.

وعلى الرغم من أن هزيمة التنظيم في الباغوز تنهي سيطرته على الأراضي الشاسعة التي سيطر عليها في 2014، وقت إعلان دولة "الخلافة"، إلا أن التنظيم المتشدد لا يزال يشكل تهديدا.

وهناك بعض مسلحي التنظيم الذين يتحصنون في مناطق نائية في الصحراء السورية، كما تواروا عن الأنظار في مدن عراقية حيث يشنون هجمات بإطلاق النار أو عمليات اختطاف، في انتظار فرصة للخروج من جديد.

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100 في المئة

وتعتقد الولايات المتحدة أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي موجود في العراق. وكان البغدادي هو من أعلن دولة الخلافة من على منبر جامع النوري الكبير في الموصل عام 2014.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الجمعة، في تصريح أمام الصحفيين، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة استطاعت أن تهزم داعش بنسبة 100 بالمئة.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، أطلع ترامب أثناء توجهه الى فلوريدا على متن طائرة "اير فورس وان"، أن "داعش" لم يعد يمتلك أي قطعة أرض خاضعة لسيطرته في سوريا.