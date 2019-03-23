في ظل صمت ترامب..أمريكا تترقب نشر نتائج تحقيق مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات

يترقب الأمريكيون نشر النتائج الرئيسية للتحقيق المستمر منذ 22 شهراً تحت إشراف المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016، والمقرر أن تُنشر يوم السبت، لمعرفة أي مخالفات محتملة للرئيس دونالد ترامب الذي قد تمتد متاعبه القانونية لما بعد انتهاء التحقيق.

وأبلغ وزير العدل الأمريكي وليام بار، الذي تسلم تقريراً من مولر يوم الجمعة، أعضاء الكونغرس في رسالة أنه قد يطلعهم على النتائج الأساسية للتحقيق يوم السبت أو الأحد.

إلا أن مسؤولاً بوزارة العدل الأمريكية قال إن الملخص الذي يعده بار لتقرير مولر، لن يسلم إلى أعضاء الكونغرس يوم السبت.

وقال المسؤول بوزارة العدل إن بار ونائبه يعملان عن كثب مع مستشارين كبار لتحديد ما سيتم إدراجه في الرسالة الموجهة للكونجرس موضحا أن الوزير لن يسلم الملخص يوم السبت.

وقال السناتور كريس كونز العضو الديمقراطي باللجنة القضائية لمجلس الشيوخ إن ترامب وأعضاء فريقه الأساسي قد يواجهون مخاطر قانونية حتى إذا لم يثبت تقرير مولر ارتكابهم أي جرائم.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب يوم السبت إن اعتزام وزير العدل نشر ملخص للتحقيق "غير كاف" وطالبته بعرض التقرير بالكامل على النواب حتى تتمكن لجان المجلس من استكمال "عملها المستقل".

ووفقاً لقواعد وزارة العدل، فإن بار يملك صلاحية تحديد حجم المعلومات التي يمكن أن يكشفها علناً، لكنه قال في الرسالة إلى أعضاء الكونغرس إنه "ملتزم بأكبر قدر ممكن من الشفافية".

ووصل بار لمقر وزارته في واشنطن يوم السبت، وقال مسؤول بالوزارة إنه يراجع التقرير.

وقال مساعدو أعضاء في الكونغرس إن الديمقراطيين باللجنة القضائية في مجلس النواب سيعقدون مؤتمراً عبر الهاتف في وقت لاحق يوم السبت لبحث الخطوات التالية.

والتزم ترامب، الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مار الاجو بولاية فلوريدا، الصمت ولم يدل بتصريحات للصحفيين ولم ينشر أيضاً تغريدات على تويتر بشأن انتهاء التحقيق الذي خيم على العامين اللذين قضاهما في البيت الأبيض حتى الآن.

والسؤال الكبير هو ما إذا كان التقرير يحتوي على اتهام ترامب بارتكاب مخالفات أو يبرئ ساحته. وانصب تحقيق مولر على تحديد ما إذا كانت حملة ترامب تآمرت مع موسكو للتأثير في الانتخابات وهل سعى الرئيس الجمهوري لاحقاً لعرقلة التحقيق.

وقال مسؤول كبير في وزارة العدل إن مولر لم يقدم توصيات بتوجيه اتهامات أخرى وهو ما يدل على أن التحقيق قد لا يوجه أي تهم جنائية أخرى لشخصيات مرتبطة بترامب.

وتشير سياسة وزارة العدل إلى أنه لا يمكن توجيه تهم جنائية لأي رئيس في السلطة.

واتهم مولر 34 شخصاً وثلاث شركات خلال سير التحقيق، وقد صدرت أحكام بالسجن على بعض مساعدي ترامب السابقين.

وكان مايكل كوهين محامي ترامب الخاص السابق الذي أدين بالفعل قد زج باسم الرئيس خلال إقراره بالذنب في تهم مخالفات مالية وذلك في قضية منفصلة قدمها مدعون اتحاديون في نيويورك.

وعين ترامب بار وزيراً للعدل في شباط/ فبراير بعدما أقال سلفه جيف سيشنز في نوفمبر تشرين الثاني.

ونفى ترامب التواطؤ وعرقلة العدالة. ونفت روسيا أي تدخل في الانتخابات.

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