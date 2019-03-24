ارتفاع قتلى الإعصار إيداي في موزمبيق إلى 446

قال وزير في موزامبيق اليوم الأحد 24 مارس/ آذار إن بلاده سجلت سقوط المزيد من القتلى بسبب إعصار وفيضانات اجتاحت جنوب القارة الأفريقية فيما يعيش المئات في مخيمات بعد تدمير منازلهم.

واجتاح الإعصار إيداي مدينة بيرا الساحلية في موزامبيق برياح تصل سرعتها إلى 170 كيلومترا في الساعة ثم تحرك إلى زيمبابوي ومالاوي وسوى مباني بالأرض وعرض حياة الملايين للخطر.

وقال سيلسو كوهيا وزير الأراضي والبيئة في موزامبيق للصحفيين إن عدد القتلى ارتفع من 417 إلى 446 قتيلا مضيفا أن 531 ألفا تضرروا بالكارثة و110 آلاف يعيشون في مخيمات.

وزادت الفيضانات من مخاطر الكوليرا وغيرها من الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه وقال كوهيا إن الحكومة ستفتح مركزا لعلاج الكوليرا استعدادا لتفشي المرض.

وأودى الإعصار بحياة العشرات أيضا في زيمبابوي وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 259 شخصا قتلوا فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن هناك 154 قتيلا.

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