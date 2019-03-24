إردوغان يقول إن تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هذا الأحد أن تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة.

قرار إردوغان جاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

ويمثل بيان ترامب تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية بشأن وضع هضبة الجولان التي احتلها إسرائيل من سوريا في حرب العام 1967 وضمتها في العام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

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