يميني متطرف يهدد وزيرا فنلنديا أثناء تجمع انتخابي

قالت الشرطة الفنلندية في بيان إن "رجلا عدوانيا يطلق التهديدات" اقترب من وزير أثناء تجمع انتخابي يوم الأحد لكن الوزير لم يصب بأذى.

ولم تفصح الشرطة عن اسم الوزير لكن مصور وكالة الصور الفنلندية ليهتيكوفا التقط صورا للتجمع الانتخابي وقال إن من تعرض للتهديد هو وزير الخارجية تيمو سويني.

ولم تشر الشرطة ولا وسائل الإعلام إلى ما يدل على أن من اقترب من الوزير كان مسلحا خلال المناوشة التي وقعت أثناء تجمع انتخابي شمالي العاصمة هلسنكي.

وقيدت الشرطة حركة الرجل وطرحته أرضا وتحقق فيما إذا كان يحاول الهجوم على الوزير.

وأظهرت الصور أن الرجل كان يرتدي قميصا أسود وعليه شعار جماعة تدعى جنود أودين وهي جماعة يمينية مناهضة للهجرة.

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