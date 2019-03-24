شاهد: محكمة مجرية تأمر باحتجاز سوري مشتبه بإنتمائه لداعش وقتله 20 شخصا

قال مدعون في المجر يوم الأحد إن محكمة أمرت بإلقاء القبض على شاب سوري يبلغ من العمر 27 عاما للاشتباه بتورطه في أعمال قتل بسوريا كعضو في تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكر الادعاء أن الرجل، الذي أشارت إليه السلطات المجرية في السابق باسم "إف. حسن"، مشتبه بإعدامه نحو 20 فردا خلال عام 2016 جميعهم أقارب شخص من مدينة حمص رفض الانضمام للتنظيم.

وبناء على طلب الادعاء أمرت محكمة في بودابست يوم الأحد بإلقاء القبض على الرجل لمدة شهر. وفقا للقانون المجري، فإن الشاب السوري مشتبه بارتكابه جريمة قتل في إطار عمل إرهابي والتحضير لارتكاب عمل إرهابي.

ونقلت محطة "إم.تي.آي" المجرية الرسمية عن لازلو كيلين محامي حسن قوله إن موكله أكد براءته طوال الاستجواب.

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