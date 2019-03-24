تقرير مولر لم يتوصل لدليل حول تآمر حملة ترامب مع روسيا.. والأخير يغرد

خلص تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 إلى عدم وجود دليل يثبت أن أي مسؤول في حملة الرئيس دونالد ترامب قد تآمر عن علم مع روسيا.

وأرسل وزير العدل الأمريكي وليام بار ملخصا يتضمن نتائج من التقرير إلى قيادات الكونجرس ووسائل الإعلام بعد ظهر يوم الأحد. كان مولر قد انتهى من تحقيقه يوم الجمعة بعد نحو عامين وسلم التقرير إلى وزير العدل.

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بنتائج التقرير بعدما خلص إلى أن حملة ترامب الانتخابية الرئاسية لم تعمل مع روسيا لترجيح كفة الانتخابات عام 2016 لصالح الرئيس.

وقال ترامب على تويتر في أول تعليق له على المسألة بعدما أرسل وزير العدل الأمريكي ملخصا بالتقرير لأعضاء الكونجرس "لا تواطؤ ولا عرقلة للعدالة وبراءة تامة وكاملة".

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