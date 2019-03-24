شاهد: لحظة انحراف سفينة سياحية قبالة سواحل النرويج وذعر الركاب قبل وصول فرق الإنقاذ

نجحت فرق الإنقاذ في نقل 397 شخصا جوا من سفينة سياحية فاخرة تعطلت محركاتها قبالة الساحل النرويجي، بحلول صباح يوم الأحد، وتستعد لقطر السفينة إلى ميناء قريب.

وأطلقت السفينة (فايكنج سكاي) نداء استغاثة، السبت، لدى انحرافها نحو اليابسة في بحر النرويج، وعلى متنها 1373 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم. وتقول فرق الإنقاذ إن السفينة تحمل 915 راكبا بينهم "عدد كبير" من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأظهرت صور ولقطات نشرها ركاب على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة بدء انحراف السفينة في مواجهة أمواج بارتفاع يصل إلى ثمانية أمتار. وتسمع أصوات صراخ بعض الركاب بالتزامن مع تحطم أثاث السفينة وتأرجحه.

كما تظهر لقطات أخرى وصول طائرة مروحية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإجلاء الركاب.

17 مصابا

وقال مسؤول محلي لتنسيق الإغاثة في مؤتمر صحفي في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، إن نحو 17 مصابا نقلوا للمستشفى وآخرين يعانون من جروح بسيطة وكدمات.

واستمرت أعمال الإنقاذ الجوي خلال مساء السبت. وتمكنت السفينة من إعادة تشغيل ثلاثة من أصل أربعة محركات فيها لكنها ما زالت تطلب المساعدة.

وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ: "عمليات الإجلاء مستمرة بناء على طلب السفينة... يحتاجون لقوارب قطر للوصول للميناء"، مضيفا أن المخطط سحب السفينة حتى مدينة مولده.

وبدأت فرق الإنقاذ توصيل السفينة بقوارب القطر لنقلها إلى الميناء.

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نوافذ محطمة

وذكر معهد الأرصاد الجوية النرويجي إن شدة الرياح قلت في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، إذ بلغت سرعتها 14 مترا في الثانية، انخفاضا من 24 مترا في الثانية من قبل، مع توقعات بتباطؤها أكثر خلال اليوم.

وقال راكب أمريكي يدعى جون كاري لإذاعة (إن.آر.كيه)، أمس السبت: "كنا نتناول الغداء عندما بدأت تهتز. تحطمت النوافذ ودخلت المياه. كانت فوضى".

فيما قالت شركة (فايكنج كروزيز) التي تملك السفينة، إن سلامة الركاب هي أولويتها القصوى. ولم يتسن الحصول على تعليقات أخرى من الشركة يوم الأحد.