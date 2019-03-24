شاهد: هدم مبنى "العملاق الأبيض" في ألمانيا بالمتفجرات

تم تدمير مبنى شاهق من 20 طابقا في مدينة دويسبورغ، بغرب ألمانيا، يوم الأحد، كجزء من عملية هدم مُخطط لها من قبل الحكومة.

وقامت السلطات بتفجير مبنى سكني يعود لحقبة السبعينيات من القرن العشرين، والمعروف محليا باسم "العملاق الأبيض"، لإفساح المجال أمام إنشاءات جديدة.

وتم اجلاء حوالى 2500 شخص صباح اليوم للقيام بالعملية، التى تطلبت حوالى 290 كجم من المتفجرات.

وتقع مدينة دويسبورغ في منطقة "روهر" الصناعية في ألمانيا ،ومن المقرر أيضا هدم ناطحات السحاب القريبة كجزء من خطط التجديد في المنطقة.

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