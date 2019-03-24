شاهد: السلطات الإندونيسية توقف روسيا في محاولة تهريب "إنسان الغابة"

اعتقلت السلطات الإندونيسية رجلا روسيا في مطار (نجوراه راي) في بالي، وهو يحاول تهريب قرد من فصيلة "إنسان الغابة" (أورانغوتان) داخل حقيبة، حسبما ذكرت السلطات يوم أمس السبت.

وقال مسؤولون، يبدو أن (إنسان الغابة) البالغ من العمر عامين قد تم تخديره، وتم اكتشافه خلال فحص أمني للأشعة السينية.

ونُقل الحيوان الصغير إلى حديقة سفاري في بالي، حيث شوهد طبيب بيطري يرضعه حليبا من زجاجة.

وتعيش هذه الفصيلة في إندونيسيا وماليزيا، وتتواجد في براري جزر سومطرة وبورنيو، ضمن مخمية لبعض الأنواع المهددة بالانقراض.

وتتفشى التجارة غير المشروعة في الحياة البرية في إندونيسيا، على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات للقضاء على المهربين.

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وكان من المقرر أن يسافر المواطن الروسي، تشستكوف أندريه، الذي كان يهرب أيضا وزغتان وخمس سحالي في حقائبه، إلى بلاده، لكن الشرطة احتجزته، فيما لم تتضح على الفور الاتهامات التي سيواجهها.