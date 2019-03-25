رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن تشكيل لجنة تحقيق ملكية في اعتداء كرايستشيرش

أعلنت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا تشكيل لجنة تحقيق ملكية، في الأحداث التي أدت إلى الاعتداء على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في 15 مارس/آذار، مما أدى إلى سقوط 50 قتيلا، ويشمل ذلك أيضا أجهزة المخابرات النيوزيلندية.

وقالت أرديرن للصحفيين في البرلمان في العاصمة ولنغتون: "من المهم طرق كل الأبواب لمعرفة كيفية حدوث هذا العمل الإرهابي، والفرص التي كانت متاحة، إذا كانت هناك فرص أصلا، لمنع حدوثه".

وأضافت رئيسة الوزراء القول، إن تشكيل لجنة ملكية هي الرد الملائم على هذا الهجوم. واللجان الملكية في نيوزيلندا تكون مستقلة وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى.

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