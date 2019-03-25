اعتراضات تونسية على لافتات ترحب بزيارة الملك سلمان

أثارت لافتات ترحيب بزيارة الملك سلمان لتونس استياء عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم رئيس بلدية المرسى سليم المحرزي.

ومن المقرر أن يصل العاهل السعودي إلى تونس قبل يومين من حضوره القمة العربية التي تستضيفها للقاء عدد من كبار المسؤولين التونسيين، بحسب تصريحات وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وظهرت في شوارع تونس لافتات دعائية ضخمة لشركات ترحب بالملك سلمان وهو ما اعتبره البعض تملقاً للعاهل السعودي.

وفي منشور باللغة الفرنسية على صفحته بموقع فيسبوك، قال المحرزي إنه ينأى بنفسه عن تلك اللافتات التي وصفها "بالإهانة لتونس التي لن تكون تحت أقدام أشخاص لا يحترمون كرامة الإنسان".

وعلقت إحدى المستخدمات على منشور الجهيناوي بوصفها للافتات بأنها "جمع بين الغطرسة والذوق السيء من أجل تبرير الأموال القذرة" في إشارة للمصالح الاقتصادية بين البلدين.

ورجح مغرد على موقع تويتر أن تكون اللافتات محاولة من السلطات التونسية لتجنب ما حدث قبيل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتونس في شهر نوفمبر-تشرين الثاني الماضي حين خرجت مظاهرات ترفض استقباله بالبلاد.

واعترض تونسيون على زيارة محمد بن سلمان للبلاد وخاصة بعد مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول في شهر أكتوبر-تشرين الأول الماضي.

ودافع البعض الآخر عن اللافتات قائلين إن زيارة الملك سلمان ستنعش تونس اقتصادياً، واصفين العاهل السعودي "بصاحب السياسة الحكيمة والرؤية الاستشرافية".

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