منظمة إسلامية تقاضي فيسبوك ويوتيوب بسبب البث المباشر لمذبحة كرايستشيرش

قال المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يوم الاثنين إنه يقاضي فيسبوك ويوتيوب بعد بث تصوير لمذبحة كرايستشيرش على الموقعين.

ونقل المسلح هجومه على المسجدين في نيوزيلندا في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك لمدة 17 دقيقة.

وحتى بعد ساعات قليلة من الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 50 مصليا، ظل بالإمكان العثور على الفيديو على فيسبوك وتويتر ويوتيوب التابع لألفابت، فضلا عن تطبيقي إنستجرام وواتساب المملوكين لفيسبوك.

وأكد عبد الله زكري، رئيس مرصد الإسلاموفوبيا بالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أمر الدعوى القضائية.

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