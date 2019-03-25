الجيش الإسرائيلي يضرب أهداف تابعة لحماس في غزة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين، إنه بدأ في تنفيذ ضربات على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بعد ساعات من سقوط صاروخ فلسطيني على منزل قرب تل أبيب.

وسمع شهود من رويترز دوي انفجارات في غزة قبل صدور بيان الجيش.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قطع زيارته للولايات المتحدة اليوم الاثنين، وأرسل الجيش تعزيزات إلى الحدود مع قطاع غزة بعد هجوم صاروخي قرب تل أبيب أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

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