روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الاعتراف رسمياً بعدم تدخل موسكو في الانتخابات

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم، الإثنين، الولايات المتحدة إلى الاعتراف رسمياً بأنه لم يكن هناك أي تواطؤ بين روسيا والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية التي خاضها الأخير في 2016.

يأتي ذلك بعد انتهاء تحقيق أمريكي الذي قام به المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن وجود تواطؤ بين الرئيس دونالد ترامب وروسيا خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وفي كلام جاء مماثلاً، أعلن الكرملين أيضاً عن استعداد موسكو لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة لكن اتخاذ الخطوة الأولى أمر يعود لواشنطن.

وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار في ملخص أصدره يوم أمس، الأحد، إن المحقق الخاص روبرت مولر لم يجد دليلا على وجود تواطؤ خلال التحقيق، ولكنه لم يبرئ ترامب بالكامل.

وكان نائب في البرلمان الروسي قال سابقاً إن موسكو يسعدها إصلاح العلاقات مع واشنطن ولكن المتحدث باسم الكرملين قال "إن روسيا لا يمكنها أن تعلّق على التقرير لأنها لم تتطع عليه، مضيفاً أن روسيا لم تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو الانتخابات".

وساءت العلاقات بين واشنطن وموسكو كثيراً منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض واتهام الكرملين بالتورط في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في العام 2016 وتسريب مواد عن المرشحة المنافسة آنذاك، هيلاري كلينتون.

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