نتنياهو يقطع زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة بسبب الهجوم الصاروخي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، الإثنين، إنه سيقطع زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد هجوم صاروخي استهدف منطقة إسرائيلية شمال تل أبيب وأدى إلى سقوط ما لا يقل عن ستة جرحى.

وأضاف نتنياهو في رسالة وجهها من الولايات المتحدة "في ضوء الأحداث الأمنية قررت قطع زيارتي للولايات المتحدة" واصفاً الهجوم بـ "الجريمة البشعة التي ستؤدي إلى رد إسرائيلي قوي".

وأشار نتنياهو إلى أنه سيلتقي بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الساعات المقبلة ثم سيعود فوراً إلى إسرائيل.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت وسط إسرائيل فجر اليوم، الإثنين، وقالت الشرطة والإسعاف إن حريقا شب بمنزل، حيث أصيب ستة أشخاص بجروح، جراء هجوم صاروخي يشتبه أن مصدره قطاع غزة.

وسقط الصاروخ في بلدة مشميريت الزراعية شمالي تل أبيب، في وقت تزايدت فيه حدة التوتر قبل حلول الذكرى السنوية لبدء الاحتجاجات على حدود غزة، وحملة الانتخابات التي تجري في إسرائيل في التاسع من أبريل - نيسان.

ويعدّ الحادث الأول من نوعه منذ الحرب عام 2014.

وقالت الشرطة إن حريقا شب بمنزل، وذكرت تقارير إنه أصيب بصاروخ من القطاع الذي يبعد نحو 80 كيلومتراً عن المنطقة.